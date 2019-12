Lorenzo Crespi: “Un amore nascosto per 14 anni” (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Ho sofferto quando ho dovuto tenere nascosto un amore per 14 anni”. Lorenzo Crespi ospite di Vieni da Me, la trasmissione di RaiUno condotta da Caterina Balivo, rivela una storia sconosciuta e incredibile del suo passato. “Dal 1998 al 2012 ho sofferto per un amore nascosto. Ho conosciuto questa persona in un programma nel 1998, non viveva a Roma. Avevo registrato il suo numero sul telefono come “Il più grande amore della mia vita”. Poi lei ha scelto la sicurezza, stava con un’altra persona. Per lei ho sofferto molto, mi avrebbe completato. Mi frenava, aveva un carattere meraviglioso.” View this post on Instagram “Lei ha scelto la sicurezza” @Lorenzo.Crespi1971 parla della fine della sua storia d’amore tenuta segreta per 14 anni Leggi la notizia su tvzap.kataweb

gossipblogit : Lorenzo Crespi: 'Ho tenuto nascosto un amore per 14 anni' - Lilianasblendi1 : RT @maddalena6462: Lorenzo crespi bentornato ???#vienidame - zazoomblog : Lorenzo Crespi a Vieni da me: ha lavorato con attrici che con lui tradivano marito e fidanzati (Foto) - #Lorenzo… -