Il prototipo del videogioco Akira per Sega Mega Drive scoperto dopo 25 anni (Di lunedì 30 dicembre 2019) È stata trovata una delle gemme nascoste perdute da tempo del catalogo di Sega, poiché un prototipo del videogioco cancellato di Akira per Sega Genesis / Mega Drive è stato scoperto e messo online. Il film di Akira potrebbe non arrivare presto, ma c'è stato un tempo in cui molte compagnie erano interessate ad adattare il film d'animazione originale ai videogiochi, la maggior parte dei quali non ha mai visto la luce.Una società che ha tentato di realizzare videogiochi Akira durante l'era a 16 bit era lo studio Black Pearl Software, che avrebbe realizzato i giochi Akira per Nintendo Game Boy, Super Nintendo, Sega Game Gear, Sega Genesis e Sega CD. Questi giochi non furono mai finiti, ma nei magazine specializzati erano disponibili screenshot e durante le fiere venivano mostrati brevi video dei giochi Akira per Super Nintendo e Sega Genesis. I giochi Akira a 16 bit erano originariamente ... Leggi la notizia su eurogamer

