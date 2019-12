Il 2020 sarà l’anno del completamento di BeiDou: ultimi due satelliti in orbita entro giugno (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Cina completerà nel 2020 il suo sistema di geo-localizzazione: gli ultimi due satelliti saranno lanciati in orbita entro giugno 2020 L'articolo Il 2020 sarà l’anno del completamento di BeiDou: ultimi due satelliti in orbita entro giugno proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

