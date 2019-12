I miliardi buttati dall’Ue negli aiuti internazionali (Di lunedì 30 dicembre 2019) Oltre a non essere un esempio di democrazia, l’Unione europea è anche campionessa indiscussa di sprechi inutili. Lo spreco per eccellenza è quello della tripla sede del Parlamento, come ricorda Business Insider: 436 sono i chilometri che separano Bruxelles – dove si riuniscono le commissioni, si radunano partiti e funzionari – da Strasburgo, la città francese nel cuore dell’Alsazia. Oltralpe si tengono le sessioni plenarie, una volta al mese. In mezzo c’è Lussemburgo, il Granducato che ospita la terza sede dell’Europarlamento. Un’altra incredibile fonte di sprechi, come riporta un’inchiesta de La Verità, ammonta a 1,8 miliardi di euro l’anno ed equivale a quanto l’Ue spende solo per supportare i bilanci dei Paesi extraeuropei. Dove finiscono questi soldi? Nel 2018, scrive La Verità, oltre un quarto del totale (488 milioni) degli importi stanziati per il ... Leggi la notizia su it.insideover

