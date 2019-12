Galaxy Active 2 | buona la seconda per lo smartwatch Samsung

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il nuovodedicato a chi ha un’anima sportiva,2 (a partire da 299 euro), non rappresenta una rivoluzione, ma un insieme di tante piccole migliorie nella direzione giusta che fanno fare un salto di qualità al dispositivo nonostante il piccolo aumento di prezzo. Il precedente (lo avevamo recensito qui) non ci aveva convinto più di tanto, questa volta però la casa coreana riesce nel giro di pochi mesi ad aggiustare il tiro e realizzare un prodotto competitivo. Il peso è di circa 30 grammi, il design è minimalista come nel precedente, aspetto che non ci dispiace, lo schermo però ora è di 1,4 pollici (360 x 360 pixel) con dimensioni di 44 x 44 x 10,9 millimetri, ovvero più grande del passato e con una dimensione ideale per un utilizzo durante l’attività sportiva, sia per una migliore visibilità, sia per praticità nell’interazione. Presenti anche due comodi ...

