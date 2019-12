Cutrone alla Fiorentina?/ Contatti continui con i Wolves: Piatek l'alternativa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Patrick Cutrone-Fiorentina, viola pronti a piazzare il colpaccio in attacco. Stefano Nava: 'Lui è uno che sta male se non segna'. Leggi la notizia su ilsussidiario

NuovoNando : RT @MrMat88: Leggo di un #Cutrone in prestito alla Fiorentina. Lascia i Wolves dopo la bellezza di 2 gol segnati in 6 mesi. Eh ma era il Mi… - ducciosiena : RT @MrMat88: Leggo di un #Cutrone in prestito alla Fiorentina. Lascia i Wolves dopo la bellezza di 2 gol segnati in 6 mesi. Eh ma era il Mi… - gi0de : RT @MrMat88: Leggo di un #Cutrone in prestito alla Fiorentina. Lascia i Wolves dopo la bellezza di 2 gol segnati in 6 mesi. Eh ma era il Mi… -