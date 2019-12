Cassano: «Ibra farà la differenza al Milan. L’Inter vincerà lo Scudetto» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Antonio Cassano parla dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan e della grande prima parte di stagione dell’Inter: le sue parole Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’ex attaccante su Inter e Milan. INTER – «Io lo dico da fine agosto che l’Inter vincerà lo Scudetto perchè ha un’allenatore che ti porta 15-20 punti in più. E’ un fuoriclasse come allenatore. Lukaku? Non pensavo potesse fare così bene dall’inizio. Si sta dimostrando un grandissimo calciatore». IbraHIMOVIC – «Io l’ho detto che sarebbe tornato al Milan. I fatti parlano per lui, dopo Van Basten e Ronaldo è il numero 9 più forte degli ultimi 30 anni. In campo, con le giocate, farà la differenza». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

