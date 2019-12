Capodanno: vigili del fuoco, 'ogni anno fino a 50 interventi per roghi innescati da botti' (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - "Quella dell'ultimo dell'anno è una notte particolare, in cui mediamente si effettuano dai 40 ai 50 interventi per principi di incendio provocati da un uso improprio dei botti. Il nostro centralino è intasato da decine di telefonate di cittadini che chiedono aiuto: un Leggi la notizia su liberoquotidiano

corriereviterbo : Viterbo, il sindaco Giovanni Arena vieta i botti di Capodanno: fino a 500 euro di multa per i trasgressori #botti… - fotoelite : @GRAB_Roma @virginiaraggi @nzingaretti @dariofrance E che volete dalla sindaco ?! Devono finire .... andare in pens… -