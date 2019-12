Auto, ecco i modelli in rampa di lancio nel 2020. Parola d’ordine: elettrificazione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sarà un anno ricco di novità il 2020, in cui assisteremo al debutto di modelli inediti o completamente aggiornati. Ad accomunarli, nella maggior parte dei casi, una direttrice progettuale: l’elettrificazione. Solo aggiungendo le batterie, infatti, si potrà ottemperare alle nuove norme dettate dall’Unione Europea, che prevedono limiti alle emissioni medie di flotta di 95 grammi per chilometro di anidride carbonica già a partire dal primo gennaio 2020. Limiti stringenti, che se non verranno rispettati costeranno ai costruttori milioni di euro di multe. Che molto probabilmente verranno “scaricate” sui consumatori. In attesa di sapere se e come il mercato, europeo e italiano in particolare, sapranno assorbire questi nuovi modelli a elettroni, vi proponiamo una rassegna di alcune delle Auto più promettenti (e in alcuni casi inarrivabili…) che arriveranno nei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fremo03893514 : RT @RussoTosca: Ecco il #Senatore Matteo Salvini con il suo portaborse e segretario personale in procinto di salire nella sua auto blu con… - juventinodoc73 : RT @RussoTosca: Ecco il #Senatore Matteo Salvini con il suo portaborse e segretario personale in procinto di salire nella sua auto blu con… - lnotarantonio : RT @RussoTosca: Ecco il #Senatore Matteo Salvini con il suo portaborse e segretario personale in procinto di salire nella sua auto blu con… -