Alberto Matano e Lorella Cuccarini: nuovo stop per La vita in diretta (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lorella Cuccarini e Alberto Matano, nuova pausa per La vita in diretta: cosa va in onda oggi I programmi del pomeriggio di Rai Uno, come sappiamo, non stanno andando in onda con continuità in queste festività natalizie. A fermarsi oggi, in prossimità del Capodanno, è nuovamente La vita in diretta. Il programma del pomeriggio di Lorella Cuccarini e Alberto Matano sarà sostituito dal film tv Un amore sul ghiaccio. Anche in occasione dell’attesa per il nuovo anno, il programma della coppia Matano-Cuccarini si ferma come ha già fatto settimana scorsa, quando è andata in onda solo lunedì e venerdì, fermandosi per le feste comandate della Vigilia e del Natale. Insomma, feste natalizie “spezzettate” per il contenitore di cronaca, attualità e spettacolo della prima rete del servizio pubblico. Se oggi, dunque, va in onda il film tv Un amore sul ghiaccio, cosa andrà in onda ... Leggi la notizia su lanostratv

