Alba Parietti e l’amore con Stefano Bonaga | ‘Mi ha acculturato’

(Di lunedì 30 dicembre 2019)si raccontra tra carriera e aneddoti di vita sentimentale a La mia passione, in onda su Rai 3. La showgirl ai microfoni della trasmissione ammette di essere innamorata al momento: “Sì, c’è una persona che mi piace tantissimo a cui sto dando il meglio di me, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrei essere capace di non tirarlo fuori stavolta”. Il matrimonio con Franco Oppini L’intervista è l’occasione per ricordare alcune tappe della sua vita sentimentale, a partire dalla relazione con Franco Oppini, un amore che diede come frutto il figlio Francesco. L’incontro tra i due avvenne nel programma No stop, quando Oppini era membro dei Gatti di Vicolo Miracoli: “Mi invitarono a teatro, lui mi snobbava, poi una sera Franco mi chiese di accompagnarlo in albergo in macchina. Fu una serata romantica. Vivere coi Gatti è stato bellissimo, ...

