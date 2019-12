Al Nuovo Teatro Sancarluccio va in scena “Racconti dal bosco”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNello – Domenica 5 gennaio ore 17.00 e ore 18.30 al, ritorna La Lanterna Magica, rassegna diper l’infanzia organizzata da Ilnel Baule, con Racconti dal Bosco di Zaches. Luana Gramegna, che firma la drammaturgia e la regia dello spettacolo, è anche incon Enrica Zampetti, per raccontare una delle fiabe più conosciute al mondo. Una lettura teatrale di Cappuccetto Rosso, in cui la narratrice conduce gli ascoltatori in uno spazio intimo e suggestivo, un luogo dalle tinte fiabesche in cui perdersi e lasciare spazio all’immaginazione. La messin, finalista al Premio Inbox verde 2019, si avvale delle scene di Francesco Givone e delle musiche di Stefano Ciardi. Consigliato per i bambini dai 4 anni in su. Costo del biglietto 10 euro (intero adulto); 8 euro per il ...

SanremoAncheNoi : RT @Rebeka80721106: @teatrolafenice @elenaritalaselv @comunevenezia @LuigiBrugnaro @Dayafter2012 @AlessandroForn6 @Stefano32847521 @Aerariu… - RetwittL : RT @Rebeka80721106: @teatrolafenice @elenaritalaselv @comunevenezia @LuigiBrugnaro @Dayafter2012 @AlessandroForn6 @Stefano32847521 @Aerariu… - AerariumL : RT @Rebeka80721106: @teatrolafenice @elenaritalaselv @comunevenezia @LuigiBrugnaro @Dayafter2012 @AlessandroForn6 @Stefano32847521 @Aerariu… -