Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina

(Di domenica 29 dicembre 2019) Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi, l’ed i separatisti filo-russi del Donbass sarebbero giunti all’accordo relativo allodidi guerra, come preannunciato nelle settimane precedenti. I detenuti sono attualmente ancora sotto custodia delle controparti, a seguito della cattura durante il conflitto che ha interessato le regioni orientali dell’dal 2014 a questa parte. Non sono ancora certi i numeri reali delloche, secondo i dati, dovrebbero attestarsi sulle 87 unità detenute attualmente dal governo di Kiev. Iattualmente in mano al governo ucraino consisterebbe in un’unità di polizia accusata di aver ucciso dei manifestanti ucraini durante le proteste del 2014 allo scoppio della guerra civile. I separatisti filo-russi si sarebbero invece impegnati a riconsegnare all’55 ...

