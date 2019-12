Sandra Milo spiazza Mara Venier | “Non sono mai stata fedele”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Si rinnova l’appuntamento con Domenica In che, nonostante le festività natalizie, non si ferma nemmeno quest’oggi. Un’inarrestabileospita nello studio del contenitore domenicale di Rai 1 l’illustree viene ripercorsa la sua vita e tutti i successi che hanno costellato la sua gloriosa ed invidiabile carriera.tutti:maifedele“ Unadi rosso vestita fa il suo ingresso nello studio di Domenica In ospite di. La celebre attrice, musa del grande Federico Fellini, inizia la sua intervista raccontando ironica di non essere maiuna donna fedele: “Io nonmaifedele. L’amore è amore, ma puoi avere una storia carina con qualcun altro, non molto impegnativa? Non si può rinunciare. Ai miei compagni non glielo raccontavo e stavo attenta che non lo scoprissero”. Ma il grande amore della sua vita è ...

Rosamaria740 : Io Sandra Milo la amo ?? #DomenicaIn - Federic01996 : RT @napoliforever89: Bella intervista a sandra milo,sandra dolce e divertente e con tanta voglia di vivere nonostante sia una signora anzia… - napoliforever89 : RT @ZeusMega: Sandra Milo mette allegria,poi dietro quella sua aria da 'svampita' si nasconde una donna di grande intelligenza. #DomenicaIn -