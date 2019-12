Napoli-Zielinski | rinnovo fino al 2024 e ingaggio top

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 29 dicembre 2019)ci sono conferme per ildel giocatore polaccoe l’interpretazione del ruolo del play: stando ai dati di InstatScout, 1065 sono stati i passaggi fatti, 958 quelli completati, con una media del 90% nella capacità di trovare un compagno di squadra. Gattuso, nel suo 4-3-3 lo sposta sull’interno sinistro, provando a valorizzare quei numeri che il polacco ha mostrato di continuare a sfoderare, anche in questa stagione vissuta più distante dalla zona pericolosa. Anche perché le statistiche, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, sono da uomo di chiara fase offensiva.è terzo per tiri in porta, con Insigne che guida la classifica con 47 conclusioni, Mertens al secondo posto con 45 tiri e Piotr a quota 41, ultimo uomo dela superare le 40 conclusioni. Sempre alle spalle ai due attaccanti, Zielisnki è il ...

