Napoli | il vice questore Lomaistro muore in un incidente stradale Il cordoglio del

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso al Capo della Polizia e a tutta la Polizia di Stato il profondoper la scomparsa delCiro, morto in un gravein via Solfatara a Pozzuoli, l’agente era in sella al suo scooter. L’si è verificato nei pressi del ponte Copin a poche decine di metri dall’abitazione della vittima. Il poliziotto, 50 anni, a bordo del suo scooter stava rincasando, allorché si è scontrato con un’auto che proveniva in direzione opposta finendo sul selciato. Con tutta probabilità – le indagini tuttora in corso lo dovranno appurare anche attraverso i filmati della videosorveglianza pubblica e privata presente in zona – è stato travolto da un’altra auto sulla corsia opposta che poi ha proseguito senza fermarsi. L’uomo aveva il casco, ritrovato ...

