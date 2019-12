Melegatti | Spezzapria | ‘dopo cura è rinata | ora consolidamento e sbarco all’estero’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Sappiamo che la strada sarà lunga e in salita. Ma abbiamo già fatto molti passi in avanti e raggiunto i primi obiettivi, tornando sugli scaffali. In cinque anni contiamo di riportare laal fatturato di qualche anno fa”, attorno ai 70 milioni di euro. Ad affermarlo in un’intervista a ‘La Stampa’ è Giacomo, il presidente dell’azienda del pandoro ed esponente della famiglia che l’ha rilevata dal fallimento nel settembre del 2018.Il 2019, rileva, è stato “un anno di ripartenza in cui siamo riusciti a rimettere in funzione le linee e a sfornare prodotti con la qualità di un tempo. Questo Natale è stato il primo vero banco di prova”. L’anno scorso, aggiunge, “avevamo messo in commercio poche centinaia di migliaia di pandori. Quasi un gesto simbolico per ringraziare ...

