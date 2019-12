Fuochi d’artificio silenziosi a misura di pelosetti | lo spettacolo è assicurato Video

Leggi la notizia su howtodofor

I fuochi d'artificio possono spaventare i nostri amici a quattro zampe, ma le alternative per non rinunciare a questo magico momento esistono, si tratta dei giochi pirotecnici silenti e coreografici, in cui ci non sono esplosioni, ma solo effetti speciali come cascate, fontane e girandole. Qualcosa che esiste già in Canada dove, il 1 luglio, per festeggiare il Canada Day, sono stati utilizzati giochi pirotecnici. (Continua…) "Volevamo ridurre al minimo l'impatto sulla fauna selvatica che vive in città e nel nostro parco nazionale, perché i fuochi d'artificio rumorosi possono essere stressanti per loro", dichiara il vice sindaco di Banff, Corrie DiManno. Banff è una località turistica situata all'interno del Parco Nazionale di Banff nelle Montagne Rocciose, qui è possibile ammirare orsi, alci, lupi ...

