Eriksen Juventus | i bianconeri non mollano | possibile nuovo colpo a zero

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 29 dicembre 2019)– Ci risiamo. Christianè uno dei tanti nomi sul taccuino della dirigenza della. Il centrocampista danese è un vero e proprio pupillo del direttore sportivo deiFabio Paratici. Quest’ultimo non sembrerebbe disposto ad abbandonare l’idea di portare il giocatore del Tottenham in quel di Torino. Occhio dunque allasul danese., le ultimissime sul danese Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere di Torino’, laquindi sarebbe pronta per partecipare alla corsa per arrivare a. A favorire il tutto potrebbe essere il fatto che il 27enne potrebbe liberarsi a parametro. Infatti il suo contratto con il Tottenham scadrà il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo sembrano essersi a dir poco arenate. Leggi anche: Luis Alberto, “Tuttosport” rivela:obiettivo a ...

amvcpaulo : RT @juventusfans: Il Telegraph scrive che lo United proverà a prendere Eriksen a parametro 0. Nell'articolo si legge anche 'Juventus, who a… - AlexMarchisio81 : Ho il timore che il più bravo manager dell'anno ci possa lasciare ancora una volta con un enorme buco a centrocampo… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: Il Telegraph scrive che lo United proverà a prendere Eriksen a parametro 0. Nell'articolo si legge anche 'Juventus, who a… -