Benny Carbone | ”Con un vero regista il Napoli può puntare al quarto posto”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 29 dicembre 2019): “-Inter, che sfida emozionante! Con ungli azzurri possonoalposto Benito, ex attaccante dele dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com” parlando della prossima sfida di Campionato tra la squadra azzurra e la compagine nerazzurra, oltre a parlare del mercato del Club di Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: SU-INTER “Con la Befana arriva-Inter, partita dai grandi contenuti e sinceramente sempre molto emozionante per il sottoscritto. Ildi Gattuso comincia a dare i primi segnali di risveglio, la qualità tecnica degli azzurri non è mai stata in discussione, l’approccio emotivo e la voglia di vincere partite come quella col Sassuolo invece mi sembrava mancasse un po’, prima dell’avvento di mister Gattuso. Rino in questo è un maestro, ...

Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: Benny Carbone: 'Con un regista il Napoli può riacciuffare il quarto posto. Gattuso? E' maestro dell'approccio emotivo'… - SiamoPartenopei : Benny Carbone: 'Con un regista il Napoli può riacciuffare il quarto posto. Gattuso? E' maestro dell'approccio emoti… - sscalcionapoli1 : Benny Carbone: “Napoli-Inter, sfida emozionante! Con un vero regista gli azzurri possono puntare al quarto posto”… -