X59 QueSST | l’aereo supersonico “silenzioso” della NASA

Leggi la notizia su pantareinews

(Di sabato 28 dicembre 2019) X59ovvero l’aereoha ricevuto l’approvazione per la realizzazione di quelli che potrebbero essere gli aerei in grado di superare il muro del suono senza il tipico boom estremamente rumoroso.L’inquinamento prodotto dal boom sonico è estremo, tanto che nel 1973, la Federal Aviation Administration (FAA) vietò agli aerei di volare sulla più velocemente di Mach 1, la velocità del suono, che può variare in base a temperatura e condizioni atmosfericheDopo anni di ricerche e sviluppo di prototipi, laè pronta a realizzare un velivolo che utilizzerà la Quiet SuperSonic Technology, tecnologia supersonica silenziosa cioè in grado di superare la velocità del suono nell’aria riducendo drasticamente il rumore prodotto dal boom sonico.Boom: l'aereoinaugura l'era dei pendolari transtlanticiX59, in arrivo il...

giannifioreGF : #X59QueSST, l’aereo supersonico “silenzioso” della #NASA -