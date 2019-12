Wolverhampton | Raul Jimenez è decisivo contro Guardiola

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha fatto un gol e un assist in-Manchester City.nel gioco spalle alla porta Ilsta attraversando uno dei momenti migliori della propria storia recente. Non è stato però semplice superare il bunker del Manchester City, che a causa dell’inferiorità numerica dopo pochi minuti ha fatto una gara molto attendista.ha fatto la differenza. Oltre al gol del pareggio, ha confezionato l’assist per Doherty e in generale si è rivelato un importante generatore di occasioni (3 passaggi chiave). E’ molto bravo a giocare spalle alla porta e a premiare l’inserimento dei compagni: un esempio nella slide sopra, in cui serve Jota. Caratteristica importante, visto che ilnon ha grandi rifinitori tra le linee. Leggi su Calcionews24.com

