Trono Over | anticipazioni | cosa è successo tra Gemma e Juan Luis

(Di sabato 28 dicembre 2019) Emergono ledi ciò che andrà in onda nella prossima puntata deldi Uomini e Donne tradella prossima puntata Il 27 dicembre è stata registrata una puntata deldi Uomini e Donne che andrà in onda a partire dalla seconda settimana di gennaio 2020. Secondo le indiscrezioni che sono trapelate dallo studio, sembra che gli spettatori debbano aspettarsi una puntata molto movimentata. Ci saranno risvolti inaspettati per quanto riguardaGalgani e la sua storia conCiano. Anche la dama Valentina Autieri si mostrerà in lacrime per via della relazione con Erik. Tra loro, infatti, le cose sembravano andare bene ma ora sembra essere tutto finito. Secondo le, infatti, lui l’avrebbe messa di lato interrompendo la conoscenza per conoscere una donna più positiva ed allegra.accadrà ...

