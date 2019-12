Somalia | strage a Mogadiscio | sale a 92 il bilancio delle vittime | centinaia i feriti

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Cresce ancora il numeropersone che hanno perso la vita nell’attentato a, capitale della. Secondo l’ultimosono almeno 92 i morti e 128 icausati da un kamikaze che si è fatto esplodere a bordo di una autovettura. Lo riferiscono fonti ospedaliere, aggiungendo che moltistanno morendo a causa della scarsa disponibilità di sangue per le trasfusioni. Tra leci sono almeno 17 studenti dell’Università privata di Benadir, che si trovavano a bordo di un minibus al momento dell’esplosione Il ruolo dei jihadisti L’organizzazione integralista al Shabaab, cellula somala di al Qaeda dal 2012, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. Dal 2006, il gruppo terroristico ha compiuto ripetuti attacchi nella capitale somala uccidendo operatori umanitari internazionali, giornalisti, leader civili e ...

