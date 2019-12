Sardegna | vandali ad Arbus | decapitata la statua di Gesù Bambino sul Presepe

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo il ritrovamento è stata di nuovo incollata al corpo, ma la comunità locale è sotto shock. Il Sindaco Antonello Ecca: “Non avrei mai pensato che qualcuno potesse fare un gesto così inqualificabile. Non significa solo danneggiare un bene di tutti, ma colpire al cuore la nostra Cristianità”.in azione d, in, tra la notte di Natale e Santo Stefano. Preso di mira ilcollocato all’aperto davanti alla chiesa parrocchiale di San Sebastiano: gli incivili hanno decapitato la statuina raffigurante, e in maniera più lieve quella degli altri personaggi della Natività. Inoltre i balordi si sono divertiti a spostarle da sotto l’albero di Natale, in cui si trovavano, per posizionarle in vari punti della piazza. L’attoco è stato denunciato dal parroco del paese don Tarcisio Ortu. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro, ...

