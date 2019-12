Roma | un calcetto con vista Colosseo? Ora si può | quasi pronti gli impianti sulle Terme

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Amate lo sport all’aria aperta, immersi nel verde, ma proprio al centro di? Vi piacciono ile il basket, il pattinaggio e lo skate? Preparatevi, perché fra poco sarà possibile! Ditelo ai vostri amici e agli amici dei vostri amici. Campi e pista saranno a vostra disposizione nel Parco del Colle Oppio. Affacciati sul, consui resti delledi Traiano, proprio al di sopra delledi Tito. Nessuno scherzo. Incredibile, ma vero. Nessun abuso, è tutto in regola. E’ uno dei playground che il Coni nel 2016, quando ancora c’era in ballo la candidatura diper le Olimpiadi del 2024, aveva proposto per ciascun municipio della città. Playground che, nel I Municipio della Presidente Pd Sabrina Alfonsi, il governo locale ha deciso di realizzare dove c’era già un vecchio campo di calcio in terra battuta. Progetto approvato con il parere ...

