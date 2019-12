Perché PlayStation vincerà la next-gen - articolo

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sony si è imposta quale regina incontrastata del gaming su console. Ma che cos'è, oggi, il gaming su console? In casala divisione che ha potuto vantare il maggior numero di ricavi è quella legata a PS Plus: si tratta di un dato che mette nero su bianco l'inaspettata e nuova corrente che sta gonfiando le vele del mercato. Il futuro è una creatura sconosciuta, un mondo in cui la copia fisica è destinata ad occupare una nicchia sempre più ristretta, una dimensione legata a doppio filo con l'ecosistema dei servizi.D'altro canto, PS4 ha annichilito la concorrenza attraverso il boato delle sue esclusive first party, raggiungendo una quota di mercato al limite dell'utopia e vincendo a mani basse la battaglia per la current-gen. Ed è un obiettivo che ha perseguito, ironicamente, rigettando le speculazioni sul futuro, schivando l'innovazione ad ogni costo e offrendo a 100 milioni di ...

