Melanie Panayiotou la sorella di George Michael è morta a Natale

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)dimuore acome luimuore, leidel famosissimo cantantesi spegne mercoledì scorso 25 dicembre, proprio come il fratello nel giorno di. La Donna aveva solo 59 anni èa soli 3 e anni di distanza dal fratello: come annuncia il Daily Mirror, è stato rinvenuto il suo corpo ormai senza vita presso la casa di suaYioda. Chi rappresentava il cantante ha dato la triste notizia, dove conferma la tragica scomparsa improvvisa di. Chiedono tutti i familiari che venga rispettato il loro grande dolore, a ciò non si aggiungono altre parole.continuava a fare il suo lavoro come parrucchiera anche se aveva avuto dal fratello, una ingente eredità, centodieci milioni di euro spartiti insieme allaYioda, con il papà Kyriacos e un gruppo ...

jevlieber : RT @VanityFairIt: Tristezza - SoniaLaVera : RT @santini1965: LA MALEDIZIONE DI #LASTCHRISTMAS , 3 ANNI DOPO IL FRATELLO IL 25 DICEMBRE RITROVATA MORTA MELANIE PANAYIOTOU, SORELLA 55EN… - Zedar73 : RT @CretellaRoberta: Sorella di George Michael muore anche lei a Natale, 3 anni dopo: Melanie Panayiotou aveva 55 anni -