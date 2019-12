Influenza | in una settimana 247mila a letto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’prosegue la sua corsa e a esserne colpiti, durante laprima delle vacanze natalizie, sono state 247.000 persone, per un totale di circa 1.360.000 casi nella stagione in corso. Le regioni piu’ colpite sono Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Lo indicano i dati dei bollettini di sorveglianza epidemiologica Influnet e FluNews Italia, a cura dell’istituto Superiore di Sanita’ (Iss). Intanto si manifestano i primi casi gravi e i primi decessi: 6 persone consono state ricoverate in terapia intensiva per infezioni respiratorie acute e due di queste sono decedute. Nelladal 16 al 22 dicembre, si legge nei bollettini dell’Iss, il numero dei casi die’ andato aumentando, con un andamento della curva epidemica “sovrapponibile a quello della ...

