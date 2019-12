Il remake di Panzer Dragoon si mostra in nuove concept art dedicate al drago e ai suoi

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 28 dicembre 2019) Forever Entertainment ha recentemente pubblicato alcune immagini diart legate aldi, l'atteso shooter su binari annunciato all'E3 2019 e in arrivo su PC e Nintendo Switch.In queste immagini, possiamo ammirare non solo ilne protagonista del titolo, ma anche il suo cavaliere, le armi in suo possesso e alcuni dei nemici che incontreranno sul loro cammino.Possiamo ammirare ilin una piccolissima clip video di dieci secondi, la quale ci presenta il modello della creatura vista da ogni angolazione, in modo che possano risaltare i vari dettagli grafici, come i colori e la sua armatura. Condividiamo inoltre, alcune immagini statiche cheno idel cavalcadraghi e la sua pistola, nonché le prime tre varietà di nemici che dovremo sconfiggere, entrambi pubblicati sui canali social di.Leggi altro...

