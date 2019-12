Gazzetta | Real Madrid | pronti 70 milioni per Fabian Ruiz a giugno

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ilfa sul serio ed ha pronto un’offerta di 70per, riporta oggi ladello Sport. Dunque, quelle che per un periodo sono state definite soltanto voci di mercato, adesso, rappresentano qualcosa di concreto. Meglio chiarire, però, che la questione non riguarda il mercato di gennaio, perché la sessione invernale non contempla operazioni del genere. Il tutto, quindi, è da valutare in prospettiva È chiaro che tutto dipenderà dal piazzamento del Napoli a fine campionato e e avrà raggiunto o meno la zona Champions, ma sembra che 70siano una cifra per cui De Laurentiis potrebbe pensare a cedere il campione spagnolo. La possibilità piacerebbe di sicuro ache fino ad oggi on ha neanche intavolato il discorso del rinnovo col club azzurro Il contratto discadrà a2023 e entro la prossima estate dovrebbe essere in qualche ...

GorskiPark : @NicKiappa @Casti_F Mago Max ?????? - il soprannome si deve alla mitica prima pagina della Gazzetta dello Sport il gio… - ingraffaelefato : @MarinoInter61 @Gazzetta_it @CorSport @SkySport @DiMarzio Non ne ho idea della cifra, ma va al Real ci metto 2 mani sul fuoco -