Fast and furious nel centro di Napoli, auto semina il panico: “Fermatelo” (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Alla guida di un’auto rubata percorre le strade del centro storico di Napoli a velocità sostenuta fino a schiantarsi contro un palo della luce in piazza Cavour impattando anche contro un’auto della polizia che lo stava inseguendo. E’ quanto avvenuto in città venerdì sera. A richiamare l’attenzione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono stati alcuni passanti in piazza del Gesù Nuovo. Quest’ultimi segnalavano un uomo a bordo di un’auto che stava percorrendo via Monteoliveto a forte velocità. Poco dopo i poliziotti hanno intercettato la vettura in piazza Cavour dove è finita contro un palo della pubblica illuminazione impattando anche l’auto di servizio. Salvatore Arillo, 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ... Leggi la notizia su anteprima24

