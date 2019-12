Cremona | omicidio della piccola Gloria | il padre confessa | uccisa per vendicarsi dell’ex

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Kouao Jacob Danho, in carcere da sei mesi con l’accusa di aver ucciso la figlia, hato. Il 37enne dopo l’arresto aveva raccontato di essere stato aggredito e rapinato, una versione apparsa da subito poco credibile. Il movente è quello ipotizzato fin dal primo momento: Danho voleva tornare insieme alla ex compagna, che lo aveva lasciato perché violento, e le aveva chiesto ripetutamente di perdonarlo. Lei rifiutava e per questo è scattata la terribile ritorsione nei confrontifiglioletta. È in carcere dallo scorso 22 giugno con la pesantissima accusa di aver ucciso sua figlia, di soli due anni, per vendetta nei confrontisua ex compagna. Dopo l’arresto aveva raccontato di essere stato aggredito e rapinato, una versione che non ha mai convinto gli inquirenti. Ora Kouao Jacob Danho, cittadino ivoriano di 37 anni, hato il terribile delitto. ...

