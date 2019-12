Ciclismo | il 2020 di Fabio Aru | via in Colombia | Tour per sperare nelle Olimpiadi

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Svelato il programma di gran parte della stagione diAru, secondo quanto riportato da CyclingNews.com: il sardo sta completando il recupero dal citomegalovirus che lo ha colpito durante la Vuelta nella scorsa stagione ed è pronto a ripartire dalof2.1, in programma dall’11 al 16 febbraio. Aru ritorna a gareggiare in Sudamerica a sette anni di distanza dalla partecipazione alde San Luis ed a quattro dalledi Rio: l’azzurro andrà inben prima dell’inizio della corsa a tappe per un ritiro in altura, poi farà ritorno in Europa per prendere parte alla Tirreno-Adriatico. L’alfiere della UAE parteciperà per la prima volta alla Liegi-Bastogne-Liegi, poi sarà al via delde Romandie, ma salterà il Giro d’Italia, dove sarà Davide Formolo il capitano della formazione emiratina, mentre Aru ha scelto di correre il ...

