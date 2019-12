Autobomba a Mogadiscio | almeno 30 morti e 90 feriti

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Somalia, attentato a. È uno dei più sanguinosi degli ultimi anni. Il bilancio contatrentae un centinaio di. Anche bambini tra le vittime. Attentato a, il bilancio è ditrentae cento. Torna la paura in Somalia per l’esplosione di un’che ha seminato morte e panico tra la popolazione. Secondo i media locali si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi avvenuti nella città negli ultimi anni. Attentato aL’attentato è avvenuto in un orario di punta e in una zona particolarmente affollata, ossia un checkpoint situato nei pressi di un ufficio delle tasse. L’attacco è stato portato con un’fatta esplodere in una delle zone più affollate della capitale somala. Sembra che al momento della detonazione stesse transitando anche un pullman sul quale viaggiavano ...

