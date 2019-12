Altro che legislatura inutile Va meglio che con Letta e Renzi Nell’epoca Conte le

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019)chee Parlamento svuotato.che parlamentari disoccupati, senza grandi lavori da svolgere e impegnati al massimo a ratificare qualche provvedimento governativo. La XVIII, con il voto del 4 marzo 2018 che ha rotto tutti gli equilibri precedenti, tanto nel1 quanto nel2 è stata caratterizzata da diverse difficoltà nella formazione delle coalizioni, prima per dar vita all’esecutivo gialloverde e poi a quello giallorosso, ma la Camera e il Senato sono pian piano tornati centrali. Mentre le differenze con la precedente, guardando alla produzione normativa, sono minime, la novità positiva è quella che appunto le Camere hanno riacquistato importanza nel legiferare. Sia per quanto riguarda le norme di iniziativa parlamentare che per quanto riguarda quelle di Governo, essendo stati sinora i decreti profondamente modificati nella ...

