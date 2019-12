Vittorio Feltri dice la sua sull' addio del ministro del' Istruzione Fioramonti | Chi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ildell', del Movimento 5 Stelle, si è dimesso perché non gli hanno dato i soldi per realizzare i propri progetti. Che erano ambiziosi ma non tutti sbagliati. Rispettiamo le sue decisioni e, se ci permettete, ammiriamo lui che le ha prese senza tirarla troppo per le lu

giornalettismo : Il cinismo con cui #VittorioFeltri commenta la morte di #GaiaeCamilla: “Che ci facevano in giro a mezzanotte?”. E s… - LegaSalvini : SALVINI INNOCENTE, COLPEVOLI QUELLI CHE LO ATTACCANO - CapraGianfranc2 : @vfeltri Io ho 80 compiuti a novembre, ma non mi sento cattivo e nemmeno scemo come Vittorio Feltri -