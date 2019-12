Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)27 DICEMBREORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SULLA A1-FIRENZE, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONESUD. IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E LA DIRAMAZIONENORD. SULLA FLAMINIA SI SEGNALANO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA LENTA-FIRENZE. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PONTASSIEVE, MONTEVARCHI E AREZZO. SERVIZIO RALLENTATO ANCHE SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’-NAPOLI, PER UN PROBLEMA ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 12:30: VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 12.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 11:30: VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 11.20… -