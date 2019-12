Saldi invernali 2020 | quando cominciano Le date regione per regione

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Finiti i regali natalizi, adesso viene il tempo di pensare anche a se stessi e non perdere le occasioni che ci faranno compagnia per i prossimi mesi. Iniziano ie in rete è stato pubblicato il calendario e non solo, anche alcuni consigli utili per evitare le file chilometriche. Le prime regioni a partire saranno Valle dʼAosta, Sicilia e Basilicata seguite poi da tutte le altre, con le promozioni che inizierano il 4 gennaio, nel weekend pre-Epifania. La durata del periodo deiè stato decisopere in molti casi arriverà fino a marzo. Secondo il calendario comunicato da Confesercenti, ecco leufficiali: Abruzzo – Dal 4 gennaio al 3 marzo Basilicata – Dal 2 gennaio al 2 marzo Calabria – Dal 4 gennaio al 3 marzo Campania – Dal 4 gennaio al 3 marzo Emilia Romagna – Dal 4 gennaio (durata 60 giorni) Lazio – Dal ...

