Rocca di Papa | 32enne aveva in casa piante di marijuana | arrestato

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – I carabinieri della stazione di Frascati, ieri sera hannoun, titolare di un negozio dilight ai castelli romani, trovato con una piantagione dinella sua abitazione didi. I militari, che sospettavano di un’attivita’ illecita, collaterale alla vendita della cosiddettalegale, si sono recati adel commerciante dove hanno trovato 8 involucri diper un totale di circa 1 kg, 14.5 grammi di hashish, una serra artigianale, realizzata con materiale termico in una stanza del piano superiore del proprio domicilio dove coltivava 340 piantine di, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento. I Carabinieri della stazione di Frascati hannol’uomo e lo hanno tradotto presso lacircondariale di Velletri, in attesa di rito direttissimo. Le ...

