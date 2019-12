Piscine interrate in giardino: perché vanno sempre più di moda (Di venerdì 27 dicembre 2019) Avere una piscina interrata in giardino è il sogno di tanti italiani. L’estate 2020 è ancora lontana ma, se le tendenze emerse già lo scorso anno dovessero essere confermate, il segmento di mercato della realizzazione di Piscine interrate potrebbe registrare un significativo giro d’affari. Contrariamente a quello che si può pensare la piscina interrata non è tipica solo delle villette ubicate vicino al mare. In molte città, anzi, la piscina interrata diventa una sorta di modo alternativo per consentire alla propria famiglia di vivere l’atmosfera del mare pur essendo distanti dalla costa. Ovviamente il requisito essenziale per potersi permettere una piscina interrata in giardino è lo spazio. Se non si ha a disposizione un’area verde abbastanza ampia, la piscina è destinata a restare un sogno. Se nell’area di pertinenza della villetta c’è spazio a sufficienza, la piscina ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Piscine interrate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Piscine interrate