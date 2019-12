Persona 5 Scramble si mostra in un nuovo video di gameplay | dettagli sulla difficoltà e

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Gacha Thursday ha presentatoThe Phantom Strikers di Atlus e Koei Tecmo durante la sua ultima diretta streaming, rivelando une altri. Il produttore di Atlus, Kaneda era presente e ha rivelato nuovisul gioco.Ilpresenta alcune esplorazioni a Sapporo. Il produttore Kaneda ha spiegato come i Phantom Thieves possono entrare nella prigione di una città da un punto di ingresso sicuro specifico in modo da dirigersi verso l'altro mondo. A Sapporo, è proprio davanti a una delle strade principali. Sophia è quella che gestisce il trasferimento nell'altro mondo.Mentresi svolge in estate, la prigione di Sapporo è tutta congelata. Il produttore Kaneda ha menzionato che questa prigione è la terza presente nel gioco, il che significa che è di medio livello. Per quanto riguarda la parte della battaglia, nella diretta ...

Eurogamer_it : Nuovi dettagli su #Persona5Scramble. - GamingToday4 : Persona 5 Scramble presenta un nuovo gameplay, dettagli e un cenno a Smash Bros - exodusdragons : Persona 5 Scramble: un nuovo gameplay ci porta a Sapporo -