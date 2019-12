Pausa pranzo | per gli italiani è gustosa | economica | veloce con cibo Bio e con una durata

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Per definire laideale per glisono sufficienti tre parole:. Il gusto resta il primo desiderio per ladi studenti e lavoratori (attributo segnalato rispettivamente dal 59% e 57%) accompagnato possibilmente dal giusto prezzo (66% degli studenti, 49% dei lavoratori). Ilfuori casa ideale è inoltre quello che prevede pasti light/a basso contenuto di grassi per il 46% dei lavoratori che usufruiscono del servizio di ristorazione aziendale. Pur preferendo la cucina di casa nostra, i gusti deglisono aperti a novità e contaminazioni. Le spezie fanno ormai parte della quotidianità per almeno 1 italiano su 5. Oltre a curcuma, curry e cumino, tra i nuovi ingredienti si segnalano cous cous, quinoa, zenzero e avocado. Ancora poco consumati i super-foods: mirtillo rosso, semi di chia e bacche di goji sono quelli che ...

