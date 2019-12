Nuove date di Gianni Morandi a Bologna nel 2020 | biglietti in prevendita per il Teatro

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sono inper i concerti di, quelli per lecon le quali ha arricchito il calendario di Stasera Gioco In Casa, che ha inaugurato nel mese di novembre con una lunghissima residency che ha organizzato nella sua città del cuore.inper i concerti disaranno distribuiti secondo le modalità abituali, quindi con consegna tramite corriere espresso e con stampa da casa. Si potrà quindi ottenere il biglietto comodamente da casa propria, senza pensare alle code in cassa e ai costi aggiuntivi per il recapito al proprio domicilio. Lo show si apre con l'esecuzione del brano Stasera Gioco In Casa, che ha scritto per lui il giovane nipote Paolo Antonacci, nato dall'amore tra la figlia Marianna e il cantautore Biagio, già al lavoro sul tour a supporto di Chiaramente Visibili Dallo ...

OptiMagazine : Nuove date di @GianniMorandi a Bologna nel 2020, biglietti in prevendita per il Teatro Duse - iWebRadio : Gianni Morandi: nuove date a marzo 2020 per lo spettacolo “STASERA GIOCO IN CASA” - AssoCare : Infermieri, medici e professionisti sanitari alla ricerca di corsi di alta formazione ecm? Ecco tutte le prossime d… -