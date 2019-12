Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019)con “imprudenza e imperizia” e “teneva unasuperiore alconsentito di 50 chilometri orari”. In più “si era messo alla guida nonostante avesse assunto bevande alcoliche e nonostante in passato gli fosse stata già ritirata la patente di guida per violazioni del codice della strada. Questo comportamento dimostra noncuranza, se non addirittura disprezzo verso i provvedimenti e i moniti dell’autorità amministrativa e di pubblica sicurezza ed è sintomo di una personalità incline alla violazione delle regole“. Sono le motivazioni del gip di Roma Bernadette Nicotra nell’ordinanza di custodia cautelare con la quale ha disposto gli arresti domiciliari per Pietro, indagato per omicidio stradale plurimo per l’in cui sono morte investite Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli. Entrambe sono morte sul colpo tra il 21 e il ...

petergomezblog : Incidente Ponte Milvio, Pietro Genovese arrestato. Venerdì mattina i funerali di Gaia e Camilla - TutteLeNotizie : Incidente Ponte Milvio, il gip: “Pietro Genovese guidava oltre il limite di velocità… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Incidente Ponte Milvio, il gip: “Pietro Genovese guidava oltre limite di velocità. Condotta di Gaia e Camilla spericol… -