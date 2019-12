Il presepe vivente più grande del mondo? È in Italia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Si tratta deldi Genga, in provincia di Ancona: ha un'estensione di 30mila metri quadrati e vi partecipano circa 300 figuranti È ilche ha battuto tutti i record mondiali. Con i suoi 30mila metri quadrati di estensione, la rappresentazione di Genga, in provincia di Ancona, è la piùdel. L'ultima rappresentazione è prevista per domenica 29 dicembre (in totale si trattava di due soli appuntamenti, il primo il 26 dicembre). La prima edizione si svolse nel 1981, da un'idea di alcuni abitanti del Comune che oggi ne conta quasi 1.700, e da allora all'interno della Gola di Frasassi, per Natale viene allestito un, che richiede la partecipazione di gran parte della comunità, riunitasi sotto il nome di Amici del. I figuranti, tutti gengarini, sono circa 300, impegnati a far rivivere le tradizioni ...

