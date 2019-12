Genovese guidava con “imprudenza” ma condotta delle ragazze “spericolata” | arrestato il

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Arresti domiciliari per Pietro, il figlio 20enne del regista Paolo, che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha investito e ucciso con la sua auto duesedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, nella zona di Corso Francia a Roma. Il giovane e' indagato per omicidio stradale plurimo. Il provvedimento e' stato disposto dal gip del tribunale di Roma, Bernadette Nicotra, che nella sua ordinanza rileva che il giovanecon "imprudenza e imperizia" e "teneva una velocita' superiore al limite consentito di 50 Km/h", ma al tempo stesso chiama in causa anche la "vietata, incautamente spericolata" da partestesse duenel momento in cui hanno attraversato la strada con il semaforo che era rosso, "cosi' concorrendo alla causazione del sinistro mortale". Come pure viene rilevato il fatto che la zona presenti "una scarsa visibilita' per causa ...

