Esorcismi e violenza sessuale, per don Michele Barone chiesti 22 anni di carcere (Di venerdì 27 dicembre 2019) La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto 22 anni di carcere per Michele Barone, l'ex prete di Casapesenna accusato di maltrattamenti durante gli Esorcismi verso una ragazzina di 13 anni di Maddaloni e abusi sessuali verso altre due fedeli. Richiesti anche 5 anni per il dirigente del commissariato di Maddaloni e 8 anni e 3 anni per i genitori della tredicenne. Leggi la notizia su napoli.fanpage

