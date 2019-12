Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano | “Quando è la persona giusta lo senti”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019)convoleranno a nozze. Ebbene, la notizia è stata diffusa proprio poche ora fa dalla cantante che su Instagram ha voluto condividere con i suoi fan questo momento così importante e romantico della sua vita. L’annuncio del matrimonio su Instagram Una proposta giunta d’improvviso, sebbene i due stiano insieme già da un anno e si fosse già parlato del matrimonio qualche tempo fa, ma la notizia fu smentita dall’ex coach di The Voice. Ebbene il dj olandese Nick Van de Wall ha deciso che fosse arrivato il momento di compiere il grande passo e ha chiesto la mano della 25enne che non ha esitato a pronunciare un sonoro “sì”. A raccontarlo è proprio lei su Instagram, pubblicando un lungo messaggio che è a tutti gli effetti una dichiarazione d’amore nei confronti di colui che, già da tempo, è stato in grado di renderla ...

