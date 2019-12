Disperso un elicottero alle Hawaii | a bordo anche due minorenni

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019). Il velivolo stava facendo un tour dell’isola di Kauai quando si sono perse le tracce. Ricerche in corso. HONOLULU () –. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre 2019 quando il proprietario non ha visto rientrare il velivolo al campo base. Le ricerche sono iniziatese non sarà semplice individuare il punto preciso della caduta del mezzo per il maltempo. Fino a questo momento il localizzatore elettronico di cui è stato dotato l’non ha inviato nessun segnale. Nelle prossime ore i soccorritori continueranno a scandagliare la zona sia via area che via terra per provare a individuare il velivolo.Secondo quanto precisato dai media internazionali, il velivolo stava effettuando un tour dell’isola Kauai quando ...

